CHP yolsuzları ve rüşvetçileri sahiplendi! Özgür Özel'den Fatih Keleş ve Buğra Gökçe görev

CHP yine şaşırtmadı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Politika Kurulları üyelerini tanıtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvet skandalını sahiplendi.

İsimleri yolsuzluğa ve rüşvete bulandı

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sağ kolu Buğra Gökce’nin Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu’nda, para kuleleri soruşturması sanığı Fatih Keleş’in ise Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu’nda yer alması dikkat çekti.

Şehir plancısı Buğra Gökce, 1996’da Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesinde kamu görevine başlamış; Çankaya Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de görevler almıştı.

Haziran 2022 itibarıyla İBB’de farklı görevler üstlenen Gökce, 2024 yerel seçimleri ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı başkanı oldu.

23 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler arasındaydı.

(Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sağ kolu Buğra Gökce)

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de, İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis Üyesi olan Keleş; Sürmenespor Kulübü, İstanbulspor AŞ Futbol Kulübü, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Kulübü’nde yöneticilik ve icra kurulu üyeliği yaptı; 2018’de Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü’nün Başkanlığına getirildi.

(Para kuleleri soruşturması sanığı Fatih Keleş)

Tutuklu Ekrem'i yapay zekayla konuşturdular

Yolsuzluktan ve rüşvetten cezaevinde yatan Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâyla oluşturulmuş video mesajı paylaşıldı.