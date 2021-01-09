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Dünya ABD halkı Donald Trump için ne diyor? İşte anket sonucu
Dünya

ABD halkı Donald Trump için ne diyor? İşte anket sonucu

ABD'de kanlı Kongre baskınının ardından yapılan ankette ABD halkının yüzde 57'si, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a bırakacak olan Başkan Donald Trump'ın acilen görevden alınması gerektiğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 01:05:00 -
ABD halkı Donald Trump için ne diyor? İşte anket sonucu

ABD'de yapılan bir anket çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, halkın yüzde 57'sinin Başkan Donald Trump'ın acilen görevden alınması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

ABD halkının Trump düşüncesi

ABD'de çarşamba günü Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, olayların sorumlusu olarak görülen Donald Trump'a yönelik tepkiler devam ediyor.
Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Trump'ın görev süresi bitmeden bir an önce görevden alınmasını desteklediğini ortaya çıkardı.

Ayrıca ankete katılan Amerikalılardan yüzde 70'i Trump'ın çarşamba sabahı yaptığı konuşmada halkı kışkırtacak sözler sarf etmesini onaylamadığını bildirdi.

ABD'deki kanlı Kongre baskını

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.
Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

Olayların ardından Donald Trump'ın görev süresi dolmadan görevden alınması tartışmaları gündeme gelmişti.

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