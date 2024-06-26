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Dünya ABD halk sağlığı için uyarı yaptı! Sivrisineklerden yayılan o hastalığa dikkat
Dünya

ABD halk sağlığı için uyarı yaptı! Sivrisineklerden yayılan o hastalığa dikkat

Yeniakit Publisher
2024-06-26 16:54:16 - 2024-06-26 16:54:15
ABD halk sağlığı için uyarı yaptı! Sivrisineklerden yayılan o hastalığa dikkat

ABD sağlık yetkilileri, sivrisineklerden yayılan Dang humması vakalarının geçen yıla göre üç kat daha fazla arttığına dikkat çekerek halk sağlığı uyarısı yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, Dang virüsünün yol açtığı Dang hummasının (kırık kemik ateşi) görülme sıklığının son yıllarda dünya çapında önemli ölçüde arttığını, 2000'de 505 bin civarında olan vakaların 2019'da 5.2 milyona çıktığını duyurmuştu.

Porto Riko sağlık yetkilileri, mart ayında açıklama yaparak Dang hummasını bir halk sağlığı acil durumu ilan etti. ABD sağlık yetkilileri (CDC), dün yayınladıkları halk sağlığı uyarısında bu yılın ilk yarısında 50 eyalette geçen yılın aynı noktasına göre üç kat daha fazla Dang humması vakası görüldüğünü vurguladı.

Vaka sayıları şimdiden geçen yılın toplamının iki katı oldu

CDC, küresel dang vakalarında bu yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olduğunun altını çizerek “2024 yılında, Amerika kıtasındaki ülkeler rekor sayıda dang vakası bildirerek, tek bir yılda kaydedilen en yüksek sayıyı aşmıştır. 1 Ocak - 24 Haziran 2024 tarihleri arasında, Amerika kıtasındaki ülkeler 9,7 milyondan fazla dang vakası bildirmiştir; bu sayı 2023 yılının tamamında bildirilen vaka sayısının (4,6 milyon vaka) iki katıdır” denildi.

Dang Humması

Dang humması (kemik kırığı ateşi), sivrisineklerden insanlara yayılan viral bir enfeksiyondur. En belirgin semptomları arasında yüksek ateşi, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve deri döküntüsüdür.

Şiddetli vakalarda hastalık ölümcüldür. Özellikle vücutta sebep olduğu ağrılar kırık kemik ağrısına benzediği için kemik kırığı ateşi olarak da adlandırılır.
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