Dünya ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, Başkan Donald Trump'ı İran'a yönelik olası bir askeri harekatın bataklığa dönüşebileceği konusunda uyardığı iddia edildi. Cenevre'deki kritik zirve öncesi sızan bilgilere göre, Caine operasyonun taşıdığı "uzun süreli çatışma" riskine dikkat çekti.

Axios’un üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Başkan Trump ve kurmaylarına İran konusunda stratejik bir sunum yaptı.

Caine’in, Tahran’a yapılacak bir saldırının sadece kısa süreli bir operasyon olarak kalmayabileceğini, aksine ABD’yi ucu bucağı olmayan bir bölgesel savaşın içine çekebileceğini aktardığı belirtildi.

Trump’ın en çok saygı duyduğu isimlerden biri olan Caine’in bu gerçekçi yaklaşımı, Washington kulislerinde "isteksiz savaşçı" yorumlarına neden oldu.

İSTEKSİZ SAVAŞÇI DEĞİL GERÇEKÇİ ASKER: CAINE'İN KRİTİK ANALİZİ

Genelkurmay Başkanı'na yakın kaynaklar, Caine’in operasyona karşı olmadığını ancak başarı şansı ve sonrasındaki kaos senaryoları konusunda "açık görüşlü ve gerçekçi" davrandığını savunuyor.

Trump’ın saldırı emri vermesi durumunda bu emri sonuna kadar destekleyeceği belirtilen Caine, buna rağmen masada her türlü riskin açıkça konuşulmasından yana.

Özellikle 2025'teki saldırılar sonrası bölgede artan tansiyon, askeri kanadın daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

DİPLOMASİDE SON VİRAJ: 26 ŞUBAT'TA CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE

ABD ve İran heyetleri, Haziran 2025'te yaşanan çatışmaların ardından kopan bağları Umman ve İsviçre turlarıyla onarmaya çalışıyor.

6 ve 18 Şubat’ta yapılan turların ardından, gözler 26 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleşecek üçüncü toplantıya çevrildi.

Pentagon’dan gelen askeri uyarıların gölgesinde yapılacak bu görüşme, bölgenin ya savaşa ya da yeni bir nükleer uzlaşıya doğru evrileceği son durak olarak görülüyor.

 

Gündem

Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

Dünya

Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü

Avrupa

Trump’ın göndereceği hastane gemisini istemedi Al gemini başına çal

Dünya

İran böyle kuşatıldı: ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı haritada!

Dünya

İranlı komutandan "Yutulabilir bir ülke değiliz" çıkışı!

Dünya

Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor

Dünya

Netanyahu ile ilgili flaş İran gelişmesi

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım
Gündem

İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım

“İmamoğlu Suç Örgütü”nün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım itirafçı oldu. Yıldırım, örgütün oper..
