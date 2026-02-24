ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!

Axios’un üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Başkan Trump ve kurmaylarına İran konusunda stratejik bir sunum yaptı.

Caine’in, Tahran’a yapılacak bir saldırının sadece kısa süreli bir operasyon olarak kalmayabileceğini, aksine ABD’yi ucu bucağı olmayan bir bölgesel savaşın içine çekebileceğini aktardığı belirtildi.

Trump’ın en çok saygı duyduğu isimlerden biri olan Caine’in bu gerçekçi yaklaşımı, Washington kulislerinde "isteksiz savaşçı" yorumlarına neden oldu.

İSTEKSİZ SAVAŞÇI DEĞİL GERÇEKÇİ ASKER: CAINE'İN KRİTİK ANALİZİ

Genelkurmay Başkanı'na yakın kaynaklar, Caine’in operasyona karşı olmadığını ancak başarı şansı ve sonrasındaki kaos senaryoları konusunda "açık görüşlü ve gerçekçi" davrandığını savunuyor.

Trump’ın saldırı emri vermesi durumunda bu emri sonuna kadar destekleyeceği belirtilen Caine, buna rağmen masada her türlü riskin açıkça konuşulmasından yana.

Özellikle 2025'teki saldırılar sonrası bölgede artan tansiyon, askeri kanadın daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

DİPLOMASİDE SON VİRAJ: 26 ŞUBAT'TA CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE

ABD ve İran heyetleri, Haziran 2025'te yaşanan çatışmaların ardından kopan bağları Umman ve İsviçre turlarıyla onarmaya çalışıyor.

6 ve 18 Şubat’ta yapılan turların ardından, gözler 26 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleşecek üçüncü toplantıya çevrildi.

Pentagon’dan gelen askeri uyarıların gölgesinde yapılacak bu görüşme, bölgenin ya savaşa ya da yeni bir nükleer uzlaşıya doğru evrileceği son durak olarak görülüyor.