ABD Genelkurmay Başkanı Milley Suriye'de YPG/PKK ile görüştü!

ABD Türkiye'nin etrafında konuşlanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın adalarını silahlandırdıktan sonra bazı limanlara Türkiye'ye yönelik silah ve mühimmat yerleştirdi.

Ve Türkiye'yi ablukaya almaya devam ediyor. Son olarak da Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye verdiği binlerce tır silahtan sonra bölgeye tükenen PKK elemanları yerine ABD askeri yerleştirme kararı aldı. ABD Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilen PKK'lıların yerine kendi askerlerini gönderiyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulundu.

"900 AMERİKAN ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK"

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet." yanıtını verdi.