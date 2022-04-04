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Dünya ABD F-35'ler konusunda Yunanistan'ı sattı! Atina şokta
Dünya

ABD F-35'ler konusunda Yunanistan'ı sattı! Atina şokta

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'a vereceği F-35'leri Almanya ve Finlandiya'ya vermeyi planlıyor. Yunan basını, Atina yönetiminin öncelik olarak geri plana atıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 15:44:00 -
ABD F-35'ler konusunda Yunanistan'ı sattı! Atina şokta

Yunan basını, Atina'nın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı.

ABD'nin Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vermesi Yunanistan'da hayal kırıklığına neden oldu.

Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, ABD'nin önceliklerinin değiştiğini iddia etti. Gazete, Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı.

Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti.

Almanya’nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlatan gazete, Amerikalıların 'yüzyılın anlaşmasını' da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı.

Antonellos, Berlin’in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması Amerika Birleşik Devletleri’nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti.

Atina geri plana atıldı

Yunan gazeteci, Atina'nın talebinin, toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde.

Bu nedenle, F-35'lerin üretiminde, öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak, ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak.

Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece ABD'den aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.

Hatırlanacağı gibi, F-35'ler Türkiye'nin de üretici ülke olmasına rağmen S-400 bahanesiyle Türkiye'ye verilmemişti.

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