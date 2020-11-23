ABD, F-35'ler konusunda geri adım atabilir! Türkiye hamlesi sonrası Yunanistan çalkalandı

ABD'li analistler, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağı satın almasından korkan ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı tedarik etmeyeceğini ifade etti. Söz konusu makale Yunanistan'da deprem etkisi oluşturdu.

Star'ın haberine göre, ABD'li analistler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilim ve bölgedeki silahlanma yarışına ilişkin dikkat çeken analiz yayınlandı.

"Türkiye'nin SU-57 alma olaslığı ABD'yi korkuttu"

Türkiye ile Yunanistan üzerine değerlendirmelerde bulunan makalede ABD'li analistler, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağı satın almasından korkan ABD'nin bu nedenle Yunanistan'a F-35 savaş uçağı tedarik etmeyeceğini ifade etti. Söz konusu makale Yunanistan'da deprem etkisi oluşturdu.

"Türkiye, S-400'leri yeni nesil savaş uçakları ile tamamlayabilir"

Makaleyi değerlendiren Moskova'daki Rus analistler, "Türkiye'nin S-400 sistemini tamamlamak için modern bir savaş uçağına ihtiyacı var. Bu nedenle Amerikalılar, Yunanistan F-35 alırsa, Türkiye'nin Rusya'dan yeni nesil avcı uçağı satın almak için acele edeceğine ve onları hızla savunma planlamasına dahil edeceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'a tam destek ABD çıkarına değil"

Türkiye’nin geçmişte Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını incelediğini ve şu ana kadar herhangi bir satın alma sözleşmesinin olmadığını belirten Rus analistler, "Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Yunanistan'a tam ve koşulsuz desteğin Amerikan çıkarına olmadığını" söyledi.