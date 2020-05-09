  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD evde korona virüs testine onay verdi

ABD’de evde yapılması için geliştirilen korona virüs test kitine onay verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:08:16 -
ABD evde korona virüs testine onay verdi

ABD’de evde yapılması için geliştirilen korona virüs test kitine onay verildi.


Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de salgına karşı test ve aşı çalışmaları hızla devam ederken, evde yapılabilecek korona virüs testine onay verildi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Rutgers Üniversitesi tarafından evlerde yapılması için geliştirilen korona virüs test kitine onay verdi.


ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 339 bin 298’e, hayatını kaybedenler ise 79 bin 627’ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı