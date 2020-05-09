ABD evde korona virüs testine onay verdi

ABD’de evde yapılması için geliştirilen korona virüs test kitine onay verildi.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de salgına karşı test ve aşı çalışmaları hızla devam ederken, evde yapılabilecek korona virüs testine onay verildi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Rutgers Üniversitesi tarafından evlerde yapılması için geliştirilen korona virüs test kitine onay verdi.

ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 339 bin 298’e, hayatını kaybedenler ise 79 bin 627’ye ulaştı.