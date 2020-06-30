ABD Elçiliği, sapkınlık için kesenin ağzını açtı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Proje talimatları bölümündeki şu ifadeler ise asıl amaçlarını ele veriyor: “Teklifler, sanat, kültür veya diğer yenilikçi yaratıcı ifade biçimlerini içeren, ancak yetersiz hizmet alan kitlelere (ör. Etnik veya dini azınlıklar, LGBTİ, gençlik veya kadınlar) ulaşma ve öğretme de dahil olmak üzere, kamu söylemini ve düşünce özgürlüğünü teşvik eden faaliyetlere odaklanmalıdır. Sorunlar hakkında farkındalık yaratma) ve kültürel yaşamda, politikada, kültürel ve sosyal çeşitliliğe, çoğulculuğa ve eşitliğe saygı gösterilmesini teşvik eder.” Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, konuya ilişkin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde taşınan ahlaksız pankartlar da bu fonların ürünüdür. Her türlü sapkınlık için Avrupa ve Amerika kesenin ağzını açmıştır” şeklinde konuştu.