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Dünya ABD ekonomisinde ticaret açığı şoku! 17 ayın en yüksek seviyesine fırladı: İthalat rekor kırdı
Dünya

ABD ekonomisinde ticaret açığı şoku! 17 ayın en yüksek seviyesine fırladı: İthalat rekor kırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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ABD ekonomisinde ticaret açığı şoku! 17 ayın en yüksek seviyesine fırladı: İthalat rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ağustos ayı dış ticaret verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara tırmandı. Beklentileri aşan bu devasa açık, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artışla 105,6 milyar dolara ulaşırken, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 92,8 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 1,4 yükselerek 315,2 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 4,3 artarak 420,8 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.

 

​​​​​​​ABD'nin Kanada'ya verdiği açık ağustosta 4,1 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolara ulaştı, İrlanda'ya verdiği açık ise 1,5 milyar dolar azalışla 2,5 milyar dolara geriledi.

Ülkenin ağustosta en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, Meksika (27,7 milyar dolar), Vietnam (24 milyar dolar), Tayvan (18,3 milyar dolar), Çin (16,4 milyar dolar), Avrupa Birliği (11 milyar dolar), Güney Kore (9,4 milyar dolar), Hindistan (6,2 milyar dolar), Almanya (6,2 milyar dolar), Malezya (6 milyar dolar), İtalya (4,3 milyar dolar), Japonya (3,7 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), İsrail (791 milyon dolar), İsviçre (402 milyon dolar) ve Singapur (289 milyon dolar) olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Birleşik Krallık (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,3 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar), Avustralya (647 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (406 milyon dolar) oldu.

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