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Dünya ABD ekonomisinde sert daralma!
Dünya

ABD ekonomisinde sert daralma!

ABD ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşı, arz zinciri sıkıntıları gibi etkilerle sürpriz biçimde daraldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 17:44:00 -
ABD ekonomisinde sert daralma!

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ekonomi Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daraldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 1 büyümeydi. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.9’luk büyüme kaydetmişti.

Devam eden tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin bu dönemde daralmasında etkili oldu. Kişisel tüketim ilk çeyrekte yüzde 2.7 ile yüzde 3.5’lik tahminlerin altında arttı. Çekirdek PCE yüzde 5.2 arttı, beklenti 5.5’ti. Kamu harcamalarındaki düşüş de büyümeyi olumsuz etkiledi.

Büyüme verisine rağmen Fed yetkililerinin gelecek haftaki toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle 50 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Ancak yetkililerin sıkılaşma politikasında dengeli seyir izlemesi bekleniyor.

Yine bugün açıklanan veriye göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları tahminlere paralel olarak 5 bin düşüşle 180 bin oldu.

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