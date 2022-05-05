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Dünya ABD duyurdu: Rusya çoktan kaybetti
Dünya

ABD duyurdu: Rusya çoktan kaybetti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kaybettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 03:30:00 -
ABD duyurdu: Rusya çoktan kaybetti

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

"Ruslar çoktan kaybetti"

Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.

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