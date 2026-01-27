  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak? Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu Yavru Vatan’a Çelik Kubbe kalkanı! Rum kesimini korku sardı, Şer odakları tutuştu Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik! Kartal Eyüp'te takıldı! Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi! İngiltere’de askeri cinsel istismar soruşturması: Başvurular 500’ü aştı
Dünya ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor
Dünya

ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor

ABD’nin Maduro sonrası yönetime atadığı, petrol sahalarını Amerikalı şirketlere peşkeş çeken Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, isim vermeden ABD'den gelen açıklamalara tepki göstererek "kişisel tehditlerden" korkmadıklarını söyledi.

Başkent Caracas'ta İspanyol Repsol, ABD'li petrol şirketi Chevron ve İngiliz Shell'in petrol sektörü temsilcileriyle toplantı yapan Rodriguez, Hidrokarbon Yasası reformunu ele aldı.

Rodriguez, ülkesinin hiçbir dış odaktan gelen talimatı kabul etmediğini vurgulayarak "Venezuela halkı hiçbir dış odaktan talimat almaz. Venezuela halkının bir hükümeti vardır ve bu hükümet yalnızca halka itaat eder." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkiler hakkında Rodriguez, "Aldığım kişisel tehditlere gelince, şunu bilmenizi isterim ki, başkan vekili olarak yemin edip görevi devraldığımda zaten bunların bilincindeydim. Korkmuyoruz, ABD ile ilişki kurmaktan da korkmuyoruz. Ancak bu ilişkiler saygı çerçevesinde, uluslararası hukuka saygı ve asgari saygı temelinde olmalıdır." diye konuştu.

Rodriguez, demokratik fikir ayrılıklarına alan açılması gerektiğini belirterek ülkenin iç çatışmalarını çözecek yegane iradenin yine Venezuela olacağını kaydetti.

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest

Dünya

Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest

Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı
Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Dünya

Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay
Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay

Dünya

Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dervaz devaz

Satılmış uşak Abd köpeği
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23