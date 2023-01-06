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Gündem ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık “Türkiye” diyecek
Gündem

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık “Türkiye” diyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin talebi üzerine, resmi yazışmalarda "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanacaklarını açıkladı. ABD hitabı değiştirdi! Artık "Türkiye" diyecek...

Yeniakit Publisher
2023-01-06 00:52:00 - 2023-01-06 01:05:34
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık "Türkiye" diyecek

Gün içinde Türkiye ile ABD’nin DEAŞ finans kaynaklarına yönelik ortak adımları üzerine ABD Dışişlerinde yapılan yazılı açıklamada da “Türkiye” ifadesi kullanıldı.

Basın toplantısında bu değişikliğin ne zaman yapıldığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Bakanlığın, Türkiye’nin ismine yönelik değerlendirmesini bu sabah tamamlayıp uygulamaya koyduğunu bildirdi.

'Turkey' değil 'Türkiye'

Price, "Türk Büyükelçiliğinin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı." dedi.

Made in Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığının, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, Coğrafi İsimler Kurulunun aynı zamanda ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Ankara'nın talebinin ardından 1 Haziran 2022'de "Turkey" ibaresi yerine, ülke isminin "Türkiye" olarak kullanılmasını onaylamıştı.

Daha önce de ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya ve dünyaya tanıtılmaya başlanmıştı.

Geçen yıl ocak ayında İletişim Başkanlığı da "Hello Türkiye" kampanyası ile Türkiye adının uluslararası tanıtımını yapmaya başlamıştı.

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