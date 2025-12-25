  • İSTANBUL
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Trump, 2025'te 8 savaşı bitirdi"
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Trump, 2025'te 8 savaşı bitirdi"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Trump, 2025'te 8 savaşı bitirdi"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 2025 yılı boyunca yürüttüğü "ticari diplomasi" ve doğrudan müdahaleler sayesinde dünya genelinde 8 farklı çatışmayı sona erdirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray’ın resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamalarda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin 2025 yılı dış politika karnesini sundu. Rubio, Trump’ın "vazgeçilmez bir lider" olduğunu savunarak; Hindistan–Pakistan, Kamboçya–Tayland ve Azerbaycan–Ermenistan arasındaki gerilimlerin Trump’ın müdahalesiyle son bulduğunu ileri sürdü. Bakan Rubio, bu süreçlerin bazılarında tarifelerin ve ekonomik baskının birer barış aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

GAZZE VE NATO ÇIKIŞI

Ortadoğu'daki duruma da değinen Rubio, Gazze konusunda Trump’ın bizzat müdahil olduğunu ve uzun vadeli bir güvenlik planı hazırlayarak büyük bir ilerleme kaydettiğini savundu. Rubio ayrıca, Trump’ın Avrupa ziyaretleri sırasında müttefiklerine yaptığı baskı sayesinde NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYİH’lerinin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu durumun küresel güvenliği tahkim ettiğini ifade etti.

İÇ GÜVENLİK VE SINIR POLİTİKASI

Dış politikadaki "barış" hamlelerinin yanı sıra iç güvenliğe de dikkat çeken Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi sürecinde diplomasinin etkin kullanıldığını belirten Bakan, uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen amansız mücadelenin de ülke güvenliğini en üst seviyeye taşıdığını kaydetti. Ancak Rubio'nun "bitirilen savaşlar" listesi, bazı uluslararası gözlemciler ve ilgili ülkeler tarafından "çatışmaların tamamen bitmediği, sadece dondurulduğu" gerekçesiyle tartışılmaya devam ediyor.

 

