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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Gürcistan'da
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Gürcistan'da

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:00:24 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu ve demokratik kurumlarını güçlendirmesine destek vereceğini bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD ve Gürcistan'ın özgürlük ve bağımsızlığa dayanan güçlü ilişkilerinin olduğunu kaydetti.

Pompeo mesajında,"Gürcistan'ın, Avrupa-Atlantik bağlarını derinleştirmesine ve demokratik kurumlarını güçlendirmesine yardımcı olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Pompeo 18 Kasım'da Tiflis'te, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan Giorgi Gakharia ile ayrı ayrı görüşecek.

Ziyaret çerçevesinde Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2'inci İlia ile de bir araya gelecek olan Pompeo en son sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile görüşecek.

Pompeo, Fransa'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında Türkiye'den bu akşam Tiflis'e geldi.




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