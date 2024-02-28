ABD devinin sektördeki 'dinamik fiyatlandırma' planı açıklaması olay oldu: gündeme damga vurdu!

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in dünkü haberinde, Wendy's'in 2025 itibarıyla "dinamik fiyatlandırma" sistemini denemeye başlayacağı aktarıldı.

Bu kapsamda restorandaki ürün ve menülerin fiyatları yoğun saatlerde artarken, müşterilerin şubelere daha az uğradığı zamanlarda düşecek.

Proje kapsamında 20 milyon dolar yatırım yapılacağı ve dinamik fiyatlandırma sistemine uygun elektronik menüler geliştirileceği bildirildi. Bu dijital menülerde fiyatlar söz konusu sisteme göre gerçek zamanlı şekilde değişecek.

Wendy's CEO'su Kirk Tanner, menülerin yapay zeka destekli bir teknolojiyle çalışacağını söylerken, fiyatların ne ölçüde değişeceğine dair bilgi vermedi.

Firmadan yapılan açıklamada, "Dinamik fiyatlandırma, Wendy's'in rekabet ve esneklik kapasitesini artıracak" dendi.

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Değişikliklerin Wendy's'in cep telefonu uygulamasına yansıtılacağı da aktarıldı. Firmanın uygulamayı dinamik fiyatlandırma sistemine göre güncellemek için yaklaşık 15 milyon dolar harcaması öngörülüyor.

Fast food devi McDonald's da benzer bir uygulamaya gitmişti. Fakat fiyatların fazla artması müşterilerden tepki toplamıştı. McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, 6 Şubat'taki açıklamasında "Evde yemek daha ucuza geliyor" diyerek fiyatlarda ayarlamaya gidileceğini söylemişti.

Öte yandan uzmanlar, fast food sektöründeki dinamik fiyatlandırma projelerine farklı açılardan yaklaştı.

Gıda sektörüyle ilgili haberler yayımlayan Restaurant Business dergisinin genel yayın yönetmeni Jonathan Maze, dinamik fiyatlandırmayı "dönüm noktası" diye niteledi. Maze, Wendy's'in sisteminin rağbet görmesi durumunda bu sistemin diğer firmalar tarafından da deneneceğini söyledi.

ABD merkezli varlık yönetim şirketi oXYGen Financial'ın CEO'su Ted Jenkin ise "Bu Taylor Swift konseri bileti mi?" diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Jenkins şunları söyledi:

"Halihazırda artan fiyatlarla ilgili endişeler varken, günün saatine göre bir hamburger ve patates kızartmasının size ne kadara mal olacağını düşünmek zorunda kalmak, yapmak isteyeceğiniz son şey."