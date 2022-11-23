ABD dev şirketlere el koyma kararı: Korkmaz'ın SBK davasında son dakika gelişme!

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde devam eden, Sezgin Baran Korkmaz’ın da sanık olarak yargılandığı Kingston kardeşler davasında yeni bir el koyma kararı çıktı.

VoaTürkçe'nin haberine göre, 511 milyon dolarlık kara para aklama suçuyla ilgili davanın suçlamaları kabul eden diğer sanığı Lev Dermen Arslan’ın haksız yoldan elde ettiği Türkiye’deki bazı şirketlerdeki hisseleri ve mallarına el koyma kararı alındı.

HİLELİ ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HİSSELERE EL KONULACAK

On ayrı suçtan suçlu bulunan Lev Arslan Dermen’le ilgili yapılan son duruşmada Hakim Jill Parrish, Dermen'in para aktardığı Korkmaz’a ait SBK A.Ş. tarafından hileli bir şekilde elde edilen mal ve şirket hisselerine el koyulabileceğine hükmetti.

Dermen tarafından para aktarılan, Korkmaz’ın Türkiye’de kara para ve hileyle elde ettiği şirket ve mal varlıklarının tamamının saptandığını belirten mahkeme, ABD'nin hileli yolla elde edilen bu malları müsadere etme hakkının doğduğunu kaydetti.

DERMEN, SBK'YA PARA AKTARMIŞ

Mahkeme, Dermen’in ABD’de kurduğu paravan şirketlere Korkmaz’ın Türkiye’den dönem dönem para havale ederek, yapılan kara para aklama operasyonunu gizlemeye çalıştıklarını belirtti.

Mahkeme, Korkmaz’la ilgili Türkiye’de hazırlanan MASAK raporunu da incelediğini belirterek, bu rapora göre Türkiye'den Dermen’in ABD’deki hayali şirketlerine gönderilen 10 milyon dolardan 8,5 milyon dolarından fazlasının Korkmaz'ın Türkiye'deki kişisel hesabından paylaşıldığı ve California eyaletindeki ortak kişisel hesaplarına aktarıldığının saptandığını kaydetti.

ŞİRKETLERDE BULUNAN HİSSELERE EL KONULACAK

Mahkeme, Lev Dermen’in Korkmaz aracılığıyla kara para aktarıp elde ettiği Türkiye’deki Komak, SBK Holding A.Ş., Mega Varlık, Biofarma, Isanne, Setap Teknoloji, Blane Teknoloji şirketlerindeki hisselerine el koyacağını belirtti.

Salt Lake City'de yapılan son duruşmaya Korkmaz katılmamıştı. Korkmaz'ın savunmasını yapan avukatları Matt Crowl ile Nafiz Korkmaz, ellerinde 16 bin 700 belge olduğunu, bunlarla ilgili mahkemeye geçerli belgeleri araştırıp sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Hakim Jared Bennett savunmanın talebini kabul ederek Korkmaz için 17 Ocak'ta yeni bir duruşma yapılmasına hükmetmişti.

ABD'Yİ 511 MİLYON DOLAR DOLANDIRMIŞLARDI

Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, ABD federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi’nin hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, Lev Aslan Dermen’in ABD Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlığının ve transfer edilen paraların listesini istemişti. Savcılık, mahkemeye Türkiye konusunda uzun bir liste sunmuştu.