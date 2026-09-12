  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’ye 500 bin dolar değerinde market yardım kartları! Ali Karahasanoğlu yazdı Kuzey Kore balistik füzeleri resmen ateşledi! Pehlivanları öpmesi tepki çekmişti! Büşra Özdemir açıklama yapmak zorunda kaldı Erdoğan “Kapımız açık” demişti! CHP’den ayrılan Acar Ünlü kararını verdi Kılıçdaroğlu seçim planını açıkladı! İmamoğlu ve Yavaş için dikkat çeken formül Mekke İttifakı büyüyor! Türkiye’nin hamlesi Atina ile Tel Aviv’i telaşlandırdı Buna neden müsaade ediliyor! Filistinli işçilere Türkiye'de patron zulmü! CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü Komşu ülkede 'toplu mezar' vahşeti! 12 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya 'ABD desteği kesse İsrail çöker'
Dünya

'ABD desteği kesse İsrail çöker'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'ABD desteği kesse İsrail çöker'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Ahmed Vahidi, İran’ın askeri gücünün düşmanın öngördüğünden çok daha yüksek olduğunu savundu. Vahidi, İsrail ordusunun ABD desteği olmadan çok kısa sürede çökeceğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Ahmed Vahidi, İran’ın askeri gücünün düşmanın öngördüğünden çok daha yüksek olduğunu savundu. Vahidi, İsrail ordusunun ABD desteği olmadan çok kısa sürede çökeceğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ile İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, savaş sahalarındaki son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Vahidi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “başarı görüntüsü oluşturmak için yalana ve aldatmaya başvurduğunu” belirterek, Amerikan ve israil istihbarat kurumlarının İran’ın askeri kapasitesi konusunda Washington’daki siyasi karar alıcıları yanılttığını ifade etti.

İran ordusunun askeri kapasitesinin düşmanın tahminlerinin üzerinde olduğunu belirten Vahidi, savaş sırasında İran’ın askeri gücüne ilişkin yanlış hesapların sahada ortaya çıktığını söyledi.

 

Vahidi, “israil ordusu, ABD’nin desteği olmadan çok kısa sürede çöker” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi de Devrim Muhafızları’nın İran’ın ulusal gücü, güvenliği ve caydırıcılığının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hatemi, Devrim Muhafızları ile ordunun koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, iki yapı arasındaki birlikteliğin ülkenin savunması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Hatemi, “Ordu ile Devrim Muhafızları arasındaki kopmaz birlik, ülkemizi düşmanların fitnelerine, oyunlarına ve komplolarına karşı koruyan demir bir kalkandır” dedi.

İran’ın ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirten Hatemi, son çatışmalarda bunun bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Hatemi ayrıca, İran’a yönelik herhangi bir saldırının ordu ve Devrim Muhafızları tarafından “birleşik, hızlı, akıllı ve güçlü” bir karşılıkla yanıtlanacağını ifade etti.

İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar
İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar

Gündem

İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar

Böyle şerefsizlik görülmedi! İşgalci İsrailliler, bunu da yaptı
Böyle şerefsizlik görülmedi! İşgalci İsrailliler, bunu da yaptı

Dünya

Böyle şerefsizlik görülmedi! İşgalci İsrailliler, bunu da yaptı

İsrail askerleri Batı Şeria'da ateş açarak 1 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da ateş açarak 1 Filistinliyi yaraladı

Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da ateş açarak 1 Filistinliyi yaraladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23