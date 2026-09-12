'ABD desteği kesse İsrail çöker'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Ahmed Vahidi, İran’ın askeri gücünün düşmanın öngördüğünden çok daha yüksek olduğunu savundu. Vahidi, İsrail ordusunun ABD desteği olmadan çok kısa sürede çökeceğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ile İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, savaş sahalarındaki son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Vahidi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “başarı görüntüsü oluşturmak için yalana ve aldatmaya başvurduğunu” belirterek, Amerikan ve israil istihbarat kurumlarının İran’ın askeri kapasitesi konusunda Washington’daki siyasi karar alıcıları yanılttığını ifade etti.

İran ordusunun askeri kapasitesinin düşmanın tahminlerinin üzerinde olduğunu belirten Vahidi, savaş sırasında İran’ın askeri gücüne ilişkin yanlış hesapların sahada ortaya çıktığını söyledi.

Vahidi, “israil ordusu, ABD’nin desteği olmadan çok kısa sürede çöker” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi de Devrim Muhafızları’nın İran’ın ulusal gücü, güvenliği ve caydırıcılığının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hatemi, Devrim Muhafızları ile ordunun koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, iki yapı arasındaki birlikteliğin ülkenin savunması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Hatemi, “Ordu ile Devrim Muhafızları arasındaki kopmaz birlik, ülkemizi düşmanların fitnelerine, oyunlarına ve komplolarına karşı koruyan demir bir kalkandır” dedi.

İran’ın ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirten Hatemi, son çatışmalarda bunun bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Hatemi ayrıca, İran’a yönelik herhangi bir saldırının ordu ve Devrim Muhafızları tarafından “birleşik, hızlı, akıllı ve güçlü” bir karşılıkla yanıtlanacağını ifade etti.