ABD çok kızacak! Rus petrolüne o ülke resmen talip oldu!

Rusya'nın Ural petrolündeki sert düşüş sonrası Hintli alıcıların ilgisi artıyor. Konuya yakın kaynaklar, Hindustan Petroleum Corp.'un yakın zamanda Haziran teslimatlı 2 milyon varil petrol aldığını belirtti.

Asya'nın en büyük ikinci petrol ithalatçısı olan Hindistan'ın Rusya ile savunma, güvenlik gibi alanlarda uzun döneme dayanan ilişkileri bulunuyor.

Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri, Rusya'dan petrol ithalatına dair her türlü seçeneği değerlendirdiklerini bildirdi.

2021'de Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yüzde 2'sini -veya yaklaşık 33 milyon varilini- Rus petrolü oluşturmuştu.

Kaynaklar Mangalore Rafinerisi, Petrochemicals Ltd. ve Bharat Petroleum'ım Mayıs ve Haziran teslimatlı Ural petrolü almak için görüştüğünü, Rosneft ile de savaş öncesinde 2 milyon ton alım için anlaşma yapıldığını belirtti.