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ABD-Çin krizi, Apple hisselerini etkiledi! Sert düşüş, tam 50 milyar dolar

ABD'li teknoloji devi Apple’ın, Çindeki performansındaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:40
ABD-Çin krizi, Apple hisselerini etkiledi! Sert düşüş, tam 50 milyar dolar

Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18’lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

ABD’de piyasalar açılış öncesi işlemlerde sert düştü

Apple’ın, Çindeki performansındaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü. Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi’de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.
Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:40
  1. Apple
  2. Apple hisseleri
  3. Apple hisseleri değer kaybediyor
  4. Apple sert düştü
  5. Apple CEO'su Tim Cook
  6. İphone

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