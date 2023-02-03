ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gün içinde Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, olaya dair yaptığı açıklamada, "Verileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz." demişti.

Sözcü Mao, "Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini fakat müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.