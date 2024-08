ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı sözler: Türkiye savaşta...

Ankara'da görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan ABD Büyükelçisi Flake, ABD-Türkiye ilişkilerini ve görev süresi boyunca yaşadıklarını ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya anlattı. Flake, 15 Temmuz darbe girişiminden Türkiye'nin dünyadaki konumu ve önemine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'DA GEÇ KALDIK"

Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin konuşan Flake, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Darbe girişimi esnasında ABD yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığı itirafında bulunan ABD'li Büyükelçi, "O zamanlar, Başkan Obama'nın aramadığı, ancak Putin'in aradığı yönündeydi. Bu bizi bir süredir rahatsız etti." dedi.



Türkiye'nin ABD'nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunun altını çizen Flake, Türkiye'nin dünya barış halindeyken coğrafyası nedeniyle çok önemli bir ülke olduğunu ancak çalkantıdayken çok daha önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE BÜYÜYEN BÖLGESEL BİR GÜÇ

Flake, "Türkiye'ye gelecek ABD büyükelçisine vereceğiniz herhangi bir tavsiye var mı?" sorusuna ise mevcut ilişkiyi geliştirmek için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek "çünkü bunun vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyebilirim ve biz onlara her zaman bu şekilde davranmadık. Ama öyleler ve büyüyen bir bölgesel güçler. NATO'da bizden çok daha büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Haber7

ÖNE ÇIKAN VİDEO