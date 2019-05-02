ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in Türkiye’deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı” ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.

ABD Büyükelçilik Sözcüsü Raejean Stokes,ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarını değerlendirdi. Stokes,, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme sağlayabilmek için çalışacağız” dedi.

Jeffrey’in Türkiye’deki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini vurgulayan Stokes, görüşmelerde, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki endişeleri ile kuzey Suriye’nin güvenlik ve istikrarı konularının ele alındığını belirtti. Stokes, olumlu geçen görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini süreceğini vurguladı.

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