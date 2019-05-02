ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in Türkiye’deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı” ANKARA (İHA) – ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.

ANKARA (İHA) – ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Türkiye’deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda görüşmeler yakın gelecekte devam edecek. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme kaydedebilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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