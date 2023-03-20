ABD borsalarında gergin açılış

ABD borsaları haftanın ilk gününe karışık seyirle başladı. İsviçre bankası Credit Suisse’in hükümet desteğiyle UBS tarafından satın alınması bankacılık krizi konusundaki endişeleri azalttı.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %1,03 artışla 32.189,38 puanda, S&P 500 Endeksi %0,37 artışla 3.931,32 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,49 düşüşle 11.573,77 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0346 yükselişle %3,465 seviyesinde değerleniyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre küresel çaptaki bankacılık krizinin sıfır noktası olan ABD yerel bankalarının hisseleri pazartesi gününe yükselişle başladı. Wall Street çevreleri ABD düzenleyici kuruluşlarından bankacılık sisteminde yeniden düzenin sağlanması için daha fazla aksiyon alınmasını bekliyor. Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasının ardından ABD’li bankacılık düzenleme kurumları geçtiğimiz hafta sigortasız mevduatların da güvence altında olduğunu ve zor durumdaki bankalara yeni fon sağlanacağını açıklamıştı.

SPDR Yerel Bankalar ETF’si bir önceki hafta %14 gerilemesinin ardından geçen hafta %3,1 yükselmişti. Endeksteki yükselişe PacWest, Zions, Boncorparation ve First Citizens bankaları liderlik etmişti. Ancak First Republic Bank’in hisseleri %13 değer kaybetmiş ve yılbaşından geçen haftanın sonuna kadar olan toplam kaybını %71’e getirmişti. Bankanın hisselerindeki düşüş bugün de devam ediyor. FRB hisseleri yeni günde %12,8’lik düşüşle işlem görüyor.

Son iki haftadır finans sektöründeki istikrarsızlık, ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günkü faiz kararına ilişkin riskleri de artırıyor. Pazartesi sabahı itibariyle, FED fonları vadeli işlem sözleşmelerini rehber olarak kullanan CME Group verilerine göre, FED’in çeyrek puanlık faiz artışına yatırımcılar %57'lik ihtimal veriyor. Diğer %38'lik kesim ise FED Başkanı Jerome Powell'ın Mart 2022'de başlayan agresif sıkı para politikasını gevşetmeye başlayabileceğini öngörerek faiz artışının durabileceğini düşünüyor.

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ABD borsalarını yönlendiren bir diğer önemli gelişme de UBS’in Credit Suisse'i 3 milyar frank karşılığında satın almayı kabul etmesiydi. Birleşik banka 5 trilyon dolarlık varlığı varlığa sahip oldu. Credit Suisse hisseleri geçen hafta %21 düştü.

UBS'nin devralma anlaşmasını açıklamasından kısa bir süre sonra FED, ortak bir likidite operasyonunda diğer merkez bankalarıyla birleştiğini açıkladı. Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası da dahil olmak üzere merkez bankaları grubu, ABD doları swap hattı düzenlemelerinin sıklığını haftalıktan güne çıkarmayı kabul etti.

CNBC’nin haberine göre, servet danışmanlığı firması B. Riley’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan, UBS'nin zor durumdaki rakibini devralmasını, "küresel bankacılık sektörünün istikrarı ile ilgili kapsamlı endişeler için açık bir şekilde iyi" bir gelişme olarak yorumladı.

Banka hisse senetlerini çevreleyen endişeye rağmen, S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksindeki teknoloji hisseleri geçtiğimiz hafta boyunca yükseldi. Yatırımcıların daha düşük bir faiz oranı ortamından yararlanabilecekleri beklentisiyle söz konusu hisselere yöneldi. Bu arada, Dow Jones Endeksi ise hafta boyunca %0,15 düştü.

Hogan piyasalara ilişkin yorumlarında, "Bölgesel bankalara yönelik aşırı tepki olduğunu düşünüyorum. Ve bu muhtemelen bir fırsatı temsil ediyor" dedi.

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