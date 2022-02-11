ABD Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Hemen Ukrayna'yı terk edin

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İki ülke arasında bir savaşın patlak verme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çeken Biden, vatandaşlarına derhal Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaptı.

Ukrayna'yı terk etme çağrısı

İki ülke arasındaki bölgede tansiyon giderek yükselirken, ABD'den bölgedeki vatandaşlarına peş peşe uyarılar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarının acilen ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarı yayımladı.



Uyarının hemen ardından ABD'li yayın kuruluşu NBC, Başkan Biden ile yapılan röportajın satır başlarını servis etti.

Tahliye için asker gönderilmeyecek

"ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı" diyen Biden, vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceklerini söyledi.

Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini aktaran Biden "İşler her an çığırından çıkabilir. Putin bir şey yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Biden, Amerikan ordusu tarafından hazırlanan 2 bin sayfalık Afganistan'dan çekilme raporu ile ilgili de konuştu.

"Raporda varılan sonuçları reddediyorum”

aÇekilme sürecindeki kaosta siviller ve çok sayıda Taliban üyesinin Amerikan askerlerince öldürüldüğü belirtilen raporla ilgili olarak Biden, “Bana anlattıkları o raporda yazanlar değildi. Raporda varılan sonuçları reddediyorum” ifadelerini kullandı.