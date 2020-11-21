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Dünya ABD Başkanı Trump'ın oğlu koronavirüse yakalandı
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın oğlu koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:21:00 -
ABD Başkanı Trump'ın oğlu koronavirüse yakalandı

Dünya genelinde etkisini yeniden artıran koronavirüsün merkez üssü ABD haline gelirken, Trump ailesinden bir kişinin daha salgına yakalandığı duyuruldu.KARANTİNAYA GİRDİABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre 42 yaşındaki Trump Jr'ın testi hafta başında pozitif çıktı. Trump Jr'ın belirti göstermediği ve karantinaya girdiği ifade edildi.

Kendisi ve eşi de koronavirüse yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 2 Ekim'de koronavirüse yakalanmış, Trump bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından hastalığı atlatmıştı. Bu dönemde Beyaz Saray'daki birçok üst düzey yetkilide de Kovid-19 çıkmıştı.Ayrıca, Donald Trump Jr'ın da içinde bulunduğu Başkan Trump'ın seçim ekibinden birçok kişi de 3 Kasım başkanlık seçimleri sürecinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

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