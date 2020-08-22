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Dünya ABD Başkanı Trump'ın acı günü! Beyaz Saray'da bir ilk gerçekleşti
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın acı günü! Beyaz Saray'da bir ilk gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump için Beyaz Saray'da özel cenaze töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:34:00 -
ABD Başkanı Trump'ın acı günü! Beyaz Saray'da bir ilk gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump için Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi.

Robert Trump için düzenlenen tören 1963 yılında suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy 'nin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

Cuma günü yaşamını yitiren Donal Trump'ın kardeşi Robert Trump 71 yaşındaydı. Trump'ın kardeşi için ABD Başkanlık Sarayı'nda özel cenaze töreni düzenlendi.

Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki törene Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Üzgün olduğu görülen Trump, kardeşinin tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

 

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