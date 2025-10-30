ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

ABD Başkanı Donald Trump, Asya Pasifik forumu kapsamında Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldiği yemekte, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına dair iyimser bir açıklama yaptı. Trump, "Anlaşmamızı yaptık, neredeyse kesinleştirdik" diyerek aylardır süren görüşmelerdeki ilerlemeyi duyurdu.

BEKLENTİLER DÜŞÜKTÜ AMA GELİŞME DRAMATİK OLDU

Daha önce ABD ve Güney Kore, Seul'un daha düşük gümrük tarifeleri karşılığında ABD'ye 350 milyar dolarlık yeni yatırım yapmayı kabul ettiği bir anlaşma taslağı açıklamış, ancak yatırımın yapısı konusunda görüşmeler çıkmaza girmişti. Güney Kore'nin en üst düzey başkanlık politika şefi Kim Yong-beom, "Dün gece bile beklentiler parlak değildi, ancak bugün dramatik bir ilerleme kaydedildi" dedi. Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılacak zirve hakkında da iyimser konuştu.

350 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN DETAYLARI

Trump ve Lee arasında kesinleşen anlaşma, Güney Kore'nin vadettiği 350 milyar dolarlık yatırım fonunun dağılımını netleştirdi. Anlaşmaya göre yatırım şu şekilde bölüştürülecek:

200 milyar dolarlık nakit fon: Bu fonun taksitler halinde ve yıllık 20 milyar dolar ile sınırlandırılarak ödenmesi planlanıyor.

150 milyar dolarlık gemi inşa yatırımı: Güney Kore'nin bu alanda ABD'ye önemli bir yatırım yapması kararlaştırıldı.

Güney Koreli yetkililer, iki tarafın ayrıca ilk yatırımlar geri kazanılmadan önce kârı yüzde 50/yüzde 50 olarak bölüşmeyi ve sadece ticari olarak uygulanabilir projeleri takip etmeyi kararlaştırdığını bildirdi. Potansiyel projeleri değerlendirmek üzere bir yatırım komitesine ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick başkanlık edecek.