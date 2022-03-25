ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırına gidiyor

Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaşta 30'uncu güne girildi. Dünkü kritik NATO zirvesinden Rusya ve Çin'e uyarı mesajları gelirken Ukrayna Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı. Öte yandan Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'ya gideceği açıklandı.

Sınıra gidecek

AFP'de yer alan habere göre Biden bugün Polonya-Ukrayna sınırına gidecek. Başkanlık uçağı Air Force One Biden'ı Rzeszow'a, Ukrayna topraklarının 80 kilometre yakınına bırakacak. Biden'ın akşam saatlerinde ise başkent Varşova'ya gitmesi ve burada bir konuşma yapması bekleniyor.