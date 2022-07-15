ABD Başkanı Joe Biden Filistin'de resmi törenle karşılandı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.