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Dünya ABD Başkanı Joe Biden Filistin'de resmi törenle karşılandı
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden Filistin'de resmi törenle karşılandı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:02:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

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