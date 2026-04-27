ABD Başkanı Donald Trump: Ben tecavüzcü değilim
ABD Başkanı Donald Trump: Ben tecavüzcü değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı girişimiyle bağlantılı zanlının kendisi hakkında öne sürdüğü ağır suçlamalara sert tepki gösterdi. Trump, söz konusu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimi sonrası gözaltına alınan şüphelinin kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Röportaj sırasında zanlının notlarında yer alan ifadelerin gündeme getirilmesi üzerine Trump, suçlamaları açık bir dille reddetti.

Programda, şüpheliye ait olduğu belirtilen notlarda Trump hakkında ağır ithamlar bulunduğu ifade edildi. Bunun üzerine ABD Başkanı, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, bu iddiaların hasta bir zihnin ürünü olduğunu söyledi.

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

Delik deşik olan ablukayı aklama çabası Trump'ın yalanları Centcom'a da bulaştı
Kare Murat

O zaman 2 bakan, 5 üst düzey bürokratı kurban ettiğin Epstein dosyalarını aç sansürsüz ve deforme edilmemiş olan orhunal hallerini yayınla demezlermi adama ? Derler. Ama sen adam bile değilsin hain sapık
