Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha! Starlink uydu terminali kullanan 3 iş yeri kapatıldı Casusluğa geçit yok Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Kalan parayı da heykele yatırıyorlar Okul saldırıları Türkiye üzerinde uygulanan karanlık bir ‘sosyal deney’ Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor! İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı! Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki günlük ulusal yas ilan edilirken, saldırılarda çok sayıda sivil ve askeri can kaybı yaşandığı bildirildi.

Mali’de son günlerde tırmanan güvenlik krizinin en çarpıcı sonucu, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybetmesi oldu. Mali Geçiş Hükümeti, Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sırasında ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly tarafından yapılan açıklamada, saldırıların önceki gün gerçekleştiği belirtildi. Açıklamaya göre, bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentinde bulunan konutu hedef alındı.

Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildiren Coulibaly, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara’nın ailesine ve saldırılarda hayatını kaybeden tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama
El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama

Dünya

El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama

Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?
Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?

Gündem

Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?

