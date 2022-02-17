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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: İşgal gelecek günlerde...
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: İşgal gelecek günlerde...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 18:09:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: İşgal gelecek günlerde...

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini 'çok yüksek' olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

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