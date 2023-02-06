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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Türkiye açıklaması! 'Talimat verdim'
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye açıklaması! 'Talimat verdim'

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye gibi birçok ilimizde büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin ekibine Türkiye'yle koordine olup gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:41:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Türkiye açıklaması! 'Talimat verdim'

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'de de büyük yıkıma yol açan depremlerden duyduğu üzüntüyü ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, ekibine Türkiye'yle koordine olup gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde binden fazla kişinin hayatını kaybettiği binlerce de yaralının olduğu depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Biden ekibine talimat verdi

Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de büyük yıkımlara yol açan depremlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim" dedi.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

SİZ, GÖLGE ETMEYİN YETER.

safi

bunlar hainlik yapmaya gelir. bir veriri yüz alır. yardımları kendilerinin olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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