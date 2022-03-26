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Dünya ABD Başkanı Biden’dan Putin’e: Bir santim geçmeyi aklından bile geçirme
Dünya

ABD Başkanı Biden’dan Putin’e: Bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, NATO toprağını bir santim bile geçmeme uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:02:00 -
ABD Başkanı Biden’dan Putin’e: Bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyarette Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenen Biden, “Hiçbir şekilde Rusya, NATO’nun müttefiklerinden herhangi birine zarar vermeyi aklından bile geçirmesin çünkü NATO topraklarının her bir karışını korumak gibi asil bir görevimiz var NATO olarak." ifadelerini kullandı.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya ekonomisi ilk 20'ye giremeyecek. Ukrayna halkının yanındayız.

NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu. Rusya, demokrasiyi boğuyor.

Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulması gerekiyor, ABD bu konuda yardıma hazır.

Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri, Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için değil, NATO müttefiklerini korumak için var.

Bu savaş günler veya aylar içinde kazanılmayacak... Önümüzdeki uzun bir mücadele için kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor.

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