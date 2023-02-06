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Siyaset ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Siyaset

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 23:40:00 - 2023-02-06 23:44:00
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

 

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