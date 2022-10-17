  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Biden için kara tablo
Dünya

ABD Başkanı Biden için kara tablo

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 23:18:00 -
ABD Başkanı Biden için kara tablo

ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'ün yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.

Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti. Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.

Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı. 3 Kasım 2020 seçimlerinde, Joe Biden, rakibi Donald Trump karşısında 81 milyon 268 bin 924 oy almıştı. Trump ise 74 milyon 216 bin 154 oyda kalmıştı.

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.

Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek
Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek

Dünya

Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek

'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir
'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir

Dünya

'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir

'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir
'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir

Dünya

'Misilleme' iddiası: Biden bunu yapabilir

ABD Başkanı Biden'a kötü haber
ABD Başkanı Biden'a kötü haber

Dünya

ABD Başkanı Biden'a kötü haber

ABD Başkanı Biden'a kötü haber
ABD Başkanı Biden'a kötü haber

Dünya

ABD Başkanı Biden'a kötü haber

{relation id:1698936 slug:'biden-duyurdu-benzin-fiyatlari-dusecek'}

{relation id:1698936 slug:'biden-duyurdu-benzin-fiyatlari-dusecek'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23