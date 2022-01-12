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Ekonomi ABD Başkanı Biden: Enflasyon küresel bir sorun
Ekonomi

ABD Başkanı Biden: Enflasyon küresel bir sorun

39 yılın en yüksek artışını gösteren enflasyonla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, bu durumun küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:48:00 - 2022-01-12 21:09:49
ABD Başkanı Biden: Enflasyon küresel bir sorun

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

Biden, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını ve aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini söyledi.

Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı.

Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

ABD'de TÜFE, aralıkta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

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Yorumlar

Ömer FD

Amerika küresel bir sorun :D Biden bu işleri Erdoğan'a sorsun veya halkına şöyle desin Avrupa bizi kıskanıyor!
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