ABD Başkanı Biden: ABD'yi gözetlemeye çalışmak Çin'den beklenen bir şey

Biden, Washington DC yakınlarındaki Camp David'den Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, "Balon hadisesi ABD-Çin ilişkilerini zayıflattı mı?" sorusuna, "Hayır. Çin'e ne yapacağımızı açıkça bildirdik. Bizim pozisyonumuzu anlıyorlar. Geri adım atmayacağız. Biz doğru olanı yaptık. Zayıflatma ya da güçlendirme söz konusu değil, sadece gerçek bu." yanıtını verdi.

Balonun, Amerikan kamuoyu haberdar oldu diye vurulmadığını belirten Biden, balonun ABD hava sahasına girdiği andan beri "uygun olan en kısa sürede" vurulması gerektiği talimatını verdiğini aktardı.

Biden, Çin'in ABD hava sahasında neden böyle bir eyleme cüret edebildiğine ilişkin soruya ise gülerek, "Onlar Çin hükümeti." yanıtını verdi. ABD'yi gözetlemeye çalışmanın "Çin'den beklenen bir şey" olduğunu söyleyen Biden, Çin tarafının da balonu inkar etmediğini, sadece ne amaçlı kullanıldığını inkar ettiklerine işaret etti.

Biden, "Bu Çin'e güvenme meselesi değil. Hangi alanlarda birlikte çalışmalıyız, hangi alanlarda ihtilafımız var buna karar verme meselesi." şeklinde konuştu. Başkan Biden, Latin Amerika semalarındaki diğer bir Çin "casus balonu" ile ilgili ise Savunma Bakanlığının (Pentagon) bölgedeki ortaklarla iletişime geçtiğini kaydetti.

Diğer taraftan, Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine neden karşı olduğuna ilişkin bir soruyu Biden, "Çünkü onları burada tutmalıyız. Bu tamamen farklı bir durum." şeklinde yanıtladı.

"Sizce ABD'de TikTok yasaklanmalı mı?" sorusuna ise Biden, "Emin değilim ancak benim telefonumda olmadığını biliyorum." karşılığını verdi.

Biden, gizli belgeler meselesinin yanlış yönlendirildiğine dair suçlamayı ise üstlenmediğini belirtti. Yarın gerçekleştireceği "Ulusun Birliği" konuşmasında Amerikan halkına mevcut durumu ve politikalarını anlatmak istediğini söyleyen Biden, ABD'de resesyon beklentileriyle ilgili ise şu an durumun iyi olduğunu ancak çok dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.