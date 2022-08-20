ABD basınından dünyayı yerinden oynatacak iddia! Putin ve Çin lideri Xi Eylül tarihinde buluşacak!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Çin ve Tayvan arasındaki gerilim de bir hayli yükseldi. Tüm bu gelişmeler ışığında ABD’li bir gazete Rus lider Putin ve Çin lideri Xi'nin eylül ayında Semerkant'ta görüşeceğini iddia etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya’ya karşı NATO, ABD ve AB’den oluşan ‘Batı’ cephesi safları sıkılaştırıyor. Buna karşılık Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya’da da hareketlilik yaşanıyor.

Rusya ve Çin, Soğuk Savaş yıllarından beri, iki kutuplu dünyada, ABD ve NATO’nun karşısında her zaman doğal müttefik ve ikili bir blok halinde hareket etti. Rusya’ya karşı NATO, ABD ve AB’den oluşan ‘Batı’ cephesi güçlenirken ‘Doğu’da Çin, Kuzey Kore ve İran başta olmak üzere Rusya’nın müttefiki ülkelerde de hareketlilik başladı.

Çin, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili olarak kınayıcı açıklamalar yapmak zorunda kalsa bile aslında her zaman Rusya’nın yanında kalmayı sürdürüyor.

GÖRÜŞME EYLÜLDE, ADRES SEMERKANT

ABD'li Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Xi Jinping'in eylül ayında buluşmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre Xi Jinping'in Eylül ayı ortasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak bölgesel bir zirvede Vladimir Putin ile görüşebileceği bildirildi.

WSJ, göre, Çin cumhurbaşkanının 15 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısı için Semerkant'a gitmesi için hazırlıklar yapılıyor.

SANAL DA OLSA GÖRÜŞME OLACAK İDDİASI

Wall Street Journal, Rus ve Çinli liderlerin Özbek şehrinde görüşmelerde bulunabileceğini öne sürdü. Xi, görüşmelere sanal olarak katılsa da Putin ile baş başa görüşmesi ihtimali çok yüksek görülüyor.

Rus devlet haber ajansı Tass, haziran ayında Putin'in SCO zirvesine katılmayı planladığını bildirmişti.

TÜRKİYE İLE DE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Raporda, Xi'in toplantıda Putin'in yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Türkiye liderleriyle de ikili görüşmeler yapılabileceği belirtildi. Öte yandan yetkililer Xi’in görüşmelere sanal olarak katılmasının mümkün olabileceğini de belirtti. Xi, Ocak 2020'den beri Çin'den ayrılmadı.

KASIMDA, BALİ'DE TÜM LİDERLER BİR ARADA OLACAK! G-20'DE TÜM LİDERLER BİR ARADA

Xi ve Putin'in Kasım ayında Bali'de yapılacak ve ABD başkanı Joe Biden'ın katılacağı G20 zirvesine de katılması bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de görüşmelere uzaktan katılacağını söylendi. Semerkant ve Bali zirveleri, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in Tayvan çevresindeki tutumları konusunda yüz yüze görüşme fırsatı sağlayacak.

Semerkant ve Bali zirveleri, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in Tayvan çevresindeki saldırgan askeri duruşu konusunda, son derece yüksek gerilimli bir zamanda kritik yüz yüze tartışmalar için bir fırsat sağlayacak.

Putin ve Xi, şubat ayında Pekin'de en son bir araya geldiklerinde ikili ilişkinin “sınırsız” olacağına söz vermişlerdi.