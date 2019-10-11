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ABD basını suçlu arıyor: Pompeo Türkiye ile anlaşmada pasif kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin suçlu arayan ABD basını şu ifadeleri kullandı: "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile pazarlıkta pasif kaldı."

11 Ekim 2019 Cuma 19:39
ABD basını suçlu arıyor: Pompeo Türkiye ile anlaşmada pasif kaldı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' dünya basınının manşetinde de geniş yer buldu.

Amerikan basınında, Trump'ın kararına tepkiler sürüyor

New York Times Gazetesi bugün, Trump'ın kararını mercek altına alan bir makale yayımladı. Gazete makalesinde ABD Başkanı Trump'ın bugüne kadarki en riskli ulusal güvenlik kararını verdiğini söyledi.

New York Times: Pompeo Türkiye ile pazarlıkta pasif kaldı

Donald Trump'ın yabancı devlet adamlarına, bürokratlardan, diplomatlardan, askerlerden ve istihbarat yetkililerinden daha fazla güvendiği değerlendirmesini yapan Newyork Times, "Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında, uluslararası krizlerin çözümünde uzun süredir farklılık gözleniyor." ifadelerini kullandı. Gazeteye göre üst düzey askeri yetkililer ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Türkiye ile pazarlıkta pasif görüyor.

İngiliz The Guardian: Erdoğan Batı ile değil, Rusya ve İran'ın atacağı adımlara bakıyor

İngiliz The Guardian Gazetesi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye politikasını yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'dan ziyade Rusya ve İran'ın atacağı adımlarla ilgilendiği yorumunu yaptı.

ABD ve İngiltere basını ile birlikte Fransız basını da Barış Pınarı Harekatı'na geniş yer ayırdı. Fransız Gazeteleri Putin'in Türkiye'nin harekatından çıkar sağlama peşinde olduğunu ifade etti.

Fransız Le Figaro gazetesi, Fransız bir diplomatın sözlerine yer verdiği haberinde, "Erdoğan, Putin gibi oyunun kartlarını yeniden karmak istiyor. Dünyanın değiştiğini ve bu dünyayı yöneten antlaşmaların zamanını doldurduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:39
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Vladimir Putin
  4. ABD
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Donald Trump

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