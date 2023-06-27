ABD basını: Savaş karşıtı Ruslar ülkelerindeki krizi Türkiye’den izledi

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Vladimir Putin'e başkaldırısı dünyada manşetlerden düşmüyor.

Wagner lideri Yevgeni Pirigojin öncülüğündeki savaşçıların bazı bölgelerde askeri tesisleri ele geçirerek Moskova'ya ilerlemesi, Putin'in yıllardır süren iktidarında büyük sarsıntıya yol açtı. “Darbe girişimi” olarak da anılan olaylar, taraflar arasında yapılan anlaşmayla kısa sürede sona erse de krizin etkileri sürüyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgali sonrası savaşa karşı çıkarak Türkiye'ye sığınan binlerce Rus, hafta sonunda ülkelerindeki krize kilitlendi.

ABD'de yayın yapan devlet destekli yayın organı NPR, Rusya'da yaşanan krizle şok yaşayan Türkiye'deki Ruslarla görüştü. Ülkelerini ve ailelerini arkada bırakarak Türkiye'deki kentlere yerleşen Ruslar, Wagner'in ayaklanmasıyla patlak veren olayları Telegram hesaplarından ve muhalif sitelerden takip etti.

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‘PUTİN BASKIYI ARTIRACAK’

Ukrayna'da savaşa gitmemek için İstanbul'a geldiğini anlatan Maksim ve sevgilisi Elena, yaşananları “Bu bir sirk” diye yorumladı. Putin'in bundan sonra baskıyı artıracağını düşündüklerini söyleyen çift, Moskova'daki aileleri ve arkadaşları için endişeli olduklarını ifade etti.

Soyadını vermek istemeyen Maksim, “Rusya'da tanıdığımız herkes uzun süredir depresyonda. Otokraside yaşam bambaşka bir şey. Yaşamadan bilemezsiniz” dedi. Elena da Putin hükümetinin gideceğini düşünmediğini belirterek “Çok güçlüler” diye konuştu.

‘KÖTÜ DİZİ FİNALİ GİBİYDİ’

İstanbul'da yaşayan İlya isimli genç de, olayları hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni'yi destekleyen arkadaşlarıyla takip ettiğini belirterek Prigojin'e güvenmediklerini ama Rusya'da bir şeylerin değişeceğini umduklarını anlattı. Rus genç, “Putin'in güçten düşürecek her şey iyidir. O yüzden haberleri görünce olumlu şeyler düşündük. Ama sonrası en kötü dizi finali gibiydi. Sonunda hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

Olaylar sırasında iktidardaki Birleşik Rusya partisinden arkadaşlarıyla da görüştüğünü kaydeden İlya, “Putin'in partisinden olsalar da onlar bile değişimden yanaydı. İktidar içinde de Putin karşıtları var” dedi.

NPR'ye konuşan Ruslar, Wagner'in isyanının Putin'e karşı daha fazla ayaklanmanın fitilini ateşlemesini umduklarını ve Rus hükümetinin zayıfladığını düşündüklerini ifade etti. İlya, “Genel olarak Putin'in o kadar da güçlü olmadığı görüldü. Yeni gerilimlerin başlaması an meselesi” yorumunu yaptı.