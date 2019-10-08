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ABD basını kritik görüşmedeki ilginç detayı duyurdu! 'Trump'ın o daveti bile Erdoğan'ı caydırmaya yetmedi'

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi, ABD'de büyük yankı uyandırdı. Amerikan NBC News sitesi, kritik görüşmeyle ilgili olarak “Erdoğan’ın Suriye’ye girmekte son derece kararlı olmasına Trump’ın Beyaz Saray daveti bile onu caydırmaya yetmedi” ifadelerini kullandı

08 Ekim 2019 Salı 16:38
ABD basını kritik görüşmedeki ilginç detayı duyurdu! 'Trump'ın o daveti bile Erdoğan'ı caydırmaya yetmedi'

Amerikan NBC News sitesi, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin arka planını yazdı. NBC News, “Erdoğan’ın Suriye’ye girmekte son derece kararlı olmasına Trump’ın Beyaz Saray daveti bile onu caydırmaya yetmedi” dedi. Newsweek dergisi de, Trump’ın telefon görüşmesindeki müzakerede yenilgiye uğradığını ve kozsuz kaldığını savundu.

Amerikan basını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi yaptığı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası harekatının önünü açan telefon konuşmasının ayrıntılarını yazdı. Newsweek dergisi ve NBC News sitesindeki haberlere göre Trump, Suriye'den asker çekme ve harekatın önünü açma kararını, Erdoğan'ın ısrarları karşısında danışmanlarına ve Pentagon'a haber vermeden aldı.

NBC News, ismini açıklamadığı üç yeni ve eski yetkiliye dayanan haberinde, telefon konuşmasının arka planını şöyle aktardı:
“Pazar günü Trump ve Erdoğan arasında yapılan görüşme, Türk liderin geçen ay BM Genel Kurulu sırasında Trump'la yüz yüze görüşme yapamamasına karşı duyduğu öfkeyi yatıştırma amaçlıydı.”

Habere göre, Rojava'da güvenli bölge ve ABD'den olası bir füze savunma sistemi alımı hakkında görüşmek isteyen Erdoğan, ‘Trump'la sadece New York'ta dünya liderleri için verilen büyük bir resepsiyonda temas kurmaktan memnun olmadığını' Amerikalı yetkililerin bilgisine sunmuştu.

"Telefon görüşmesi, ABD'de beklendiği gibi gelişmedi"

NBC News'a konuşan bir yetkili “Dolayısıyla Trump bu durumu tatlıya bağlamak istedi” derken, haberde şu ifadeler kullanıldı:
“Fakat yetkililerin söylediğine göre, pazar günkü telefon görüşmesi beklendiği gibi gitmedi. Yetkililer, Erdoğan'ın Suriye'ye girmekte son derece kararlı olduğunu söyledi. Trump'ın Beyaz Saray daveti bile onu caydırmaya yetmedi.

Yetkililerin anlatımına göre Trump Erdoğan'a, bir güvenli bölge yaratmak gibi orta dereceli bir harekatın kabul edilebilir olacağını söyledi. Fakat büyük bir muharebe harekatına yol açacak geniş çaplı bir istilanın kabul edilemez olacağını belirtti.

Üst düzey bir yetkiliye göre Trump, Türkiye'nin büyük bir askeri operasyon başlatması halinde ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği konusunda Erdoğan'ı uyardı.”

"Trump direndi, Erdoğan ısrar etti"

Haberin devamında üst düzey bir Amerikan yönetimi yetkilisine dayanarak şu ifadeler yer aldı:
“Üst düzey bir yönetim yetkilisinin anlattığına göre, Trump telefon konuşmasında Türkiye'nin bir askeri harekat düzenlemesi fikrine karşı ‘çok sert' baskı yaptı ve Erdoğan'a, bu konuyu iki ülkenin ordularının birlikte ele alması gerektiğini çünkü güvenli bölge anlaşmasının işe yaradığını söyledi. Fakat Erdoğan ısrar etti.

Nihayetinde Trump Erdoğan'a, ‘Bunu yapacaksanız, hiç destek almayacaksınız' anlamına gelen şeyler söyledi.”

"Beyaz Saray açıklaması aslında Trump'ın muhalefetini anlatıyordu"

Yetkili, Beyaz Saray'ın dün yaptığı ve Türkiye'de birçok çevrede ‘Trump'la anlaşma' olarak algılanan açıklamanın da aslında, ‘Türkiye'nin askeri operasyon kararını Trump'ın karşı çıkmasına rağmen aldığı, ABD'nin bunu desteklemeyeceği ve Amerikan askerlerinin arada kalmamaları için çekileceği' anlamına geldiğini söyledi.

Newsweek: Trump, müzakerede yenilgiye uğradı

Newsweek dergisinde yayımlanan haberdeyse, iki lider arasındaki telefon görüşmesi hakkında ilk elden bilgi sahibi olduğu belirtilen bir Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi kaynağının anlatımlarına yer veriliyor. Kaynak, Trump'ın telefon görüşmesindeki müzakerede yenilgiye uğradığını ve kozsuz kaldığını savunarak, “Asker çekmeyi sadece sanki biz de bir kazanım elde ediyormuşuz gibi görünmek için destekledi” ifadelerini kullandı.

Trump'ın müzakere becerilerini Amerikan perspektifinden eleştiren kaynak, ABD Başkanı'nın ‘görüşme sırasında Türkiye'nin askeri operasyonuna destek vermediğini ama bunu engellemek için ekonomik yaptırım gibi bir tehditte de bulunmadığını' söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:38
  1. ABD
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