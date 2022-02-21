ABD askerleri Ukrayna sınırına ulaştı
ABD'nin Polonya'ya gönderdiği askerler sınıra ulaştı.
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.
ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'ya 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.
Polonya'ya sevk edilen ABD askerleri, Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturdu.
Bin 700 asker yollanmıştı
Daha önce aynı tümenden bin 700 askerin Polonya'ya sevk edildiği, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağı ifade edilmişti.