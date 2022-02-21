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Dünya ABD askerleri Ukrayna sınırına ulaştı
Dünya

ABD askerleri Ukrayna sınırına ulaştı

ABD'nin Polonya'ya gönderdiği askerler sınıra ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:08:00 -
ABD askerleri Ukrayna sınırına ulaştı

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'ya 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

 

Polonya'ya sevk edilen ABD askerleri, Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturdu.

Bin 700 asker yollanmıştı

Daha önce aynı tümenden bin 700 askerin Polonya'ya sevk edildiği, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağı ifade edilmişti.

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