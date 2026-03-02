  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında... "Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu Emperyalist kalleşliğe karşı ekonomik direnç: Yılmaz 'tedbirler hazır' dedi Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu OECD verileri açıklandı: Türkiye en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi oldu
Sağlık Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı
Sağlık

Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz tarama çağrısının ardından günlük kalın bağırsak, serviks ve meme kanseri taramalarında tüm zamanların en yüksek sayılarına ulaşıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhis vurgusunu rakamlarla duyurdu. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında ilgili yaş grubundaki vatandaşlarımıza 39 milyon hatırlatma mesajı göndererek ücretsiz kanser taramalarına davet ettik. Vatandaşlarımız tarafından bu çağrımıza gösterilen yoğun ilgiyle şubat ayı itibarıyla günlük 20 bin 100 kalın bağırsak kanseri taraması, 10 bin 226 serviks kanseri taraması, 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayılarına ulaştık. Bir mesajla başlayan farkındalık, binlerce erken teşhise ve yeni umutlara dönüştü" ifadelerini kullandı.

50 yaş altında kolon kanseri vakaları patladı!
50 yaş altında kolon kanseri vakaları patladı!

Sağlık

50 yaş altında kolon kanseri vakaları patladı!

Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek
Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

Gündem

Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!
Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Gündem

Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Köpeğin uyarısı hayat kurtardı: İki kanseri birden fark ettirdi
Köpeğin uyarısı hayat kurtardı: İki kanseri birden fark ettirdi

Yaşam

Köpeğin uyarısı hayat kurtardı: İki kanseri birden fark ettirdi

Kendi kendini yok ediyor: Kanser avcısı bakteri
Kendi kendini yok ediyor: Kanser avcısı bakteri

Sağlık

Kendi kendini yok ediyor: Kanser avcısı bakteri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23