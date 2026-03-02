Süresiz kapalı! ABD’den kritik uyarı

Orta Doğu’daki gerilim sürerken ABD’den Bahreyn için dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Manama Büyükelçiliği, süresiz olarak kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu ve vatandaşlarını başkent Manama’daki otellere yönelik olası saldırılar konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle Bahreyn’deki ABD Büyükelçiliği şu anda kapalı kalmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceğine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

ABD vatandaşlarına “dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları” çağrısında bulunan Büyükelçilik, özellikle Manama’daki otellerin potansiyel hedef olabileceği uyarısında bulunarak, bu otellerde konaklamaktan kaçınılmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik, İran’ın 28 Şubat’tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı saldırılar nedeniyle dünden beri kapalı.