Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak

SON DAKİKA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci enflasyon verisini bugün saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistlerin beklentisi şubat ayında fiyat artışlarının süreceği yönünde.

Türkiye’de gözler bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,65 olarak kayıtlara geçmişti. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 33,98 seviyesinde gerçekleşmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlarına göre, şubat ayı için öngörüler şu şekilde:

  • Aylık Beklenti: Ekonomistlerin şubat ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Tahminler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında değişiyor.

  • Yıllık Beklenti: Aylık beklentinin gerçekleşmesi durumunda, ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye yükselmesi öngörülüyor.

  • Yıl Sonu Tahmini: Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise şubat itibarıyla yüzde 24,16 olarak belirlendi.

RESMİ RAKAMLAR SAAT 10.00'DA

TÜİK, her ayın 3’ünde olduğu gibi bugün de verileri kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamlar; kira artış oranlarından emekli ve memur maaş hesaplamalarına kadar birçok ekonomik parametreyi doğrudan etkileyecek.

