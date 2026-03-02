  • İSTANBUL
Yaşam Savaş sınırı vurdu! Esendere’de 2 kilometrelik tır kuyruğu
Savaş sınırı vurdu! Esendere'de 2 kilometrelik tır kuyruğu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda işlemler yavaşladı, sınır hattında yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu...

İran’a yönelik saldırıların üçüncü gününde sınırlar da gerilimden etkilendi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. İşlemlerin yavaşlamasıyla birlikte sınırda yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve tırmanan gerginlik, sınır ticareti ve lojistik geçişlerini olumsuz etkiledi. Türkiye’den İran’a yük taşıyan çok sayıda tır, gümrük sahası ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

 

5 gündür geçiş sırası bekliyor

Sınır kapısında 5 gündür geçiş sırası beklediğini belirten tır şoförü Ahmedi Pjani, bölgedeki belirsizlik ve teknik aksaklıklar nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Pjani, "Günlerdir sınırda bekliyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı için ailelerimizle iletişim kuramıyoruz ve herkes büyük bir tedirginlik yaşıyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz; yiyeceğimiz tükenmek üzere, hijyen imkanları ise yetersiz. Bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini bekliyoruz. Savaş herkes için kötü sonuçlar doğurur. Temennimiz bu sürecin kısa sürede sona ermesi ve işimize dönmemizdir" dedi.

Yetkililerin gümrükteki geçiş süreçlerini hızlandırmak ve oluşan yoğunluğu eritmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

